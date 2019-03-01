القبض على مذيعة MBC السابقة بتهمة التورط في فيديوهات خالد يوسف

أميرة خالد(صدى):

ألقت قوات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على الإعلامية رنا هويدي، والتي كانت تعمل مذيعة سابقة لدى قنوات ” MBC ” عند محاولتها السفر إلى خارج البلاد، بعد أمر من النيابة العامة لضبطها بسبب التورط في فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف الإباحية.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع ” هويدي ” بعد تفتيش حقائبها، فيما تم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتصبح الإعلامية هي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

ومن الجدير بالذكر، أن رنا هويدي عملت في المجال الإعلامي مقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية MBC مصر لفترة قصيرة، حيث قدمت برنامج حديث المساء.

وكانت قد قررت المحكمة المصرية، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ” الفيديوهات الجنسية ” ؛ لتعترف في التحقيقات أنها كانت متزوجة من المخرج المصري عرفيًا.