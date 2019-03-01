رياح سطحية نشطة على الرياض وتبوك.. وتدني في الرؤية بالشرقية

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تسبب شبه إنعدام في الرؤية الأفقية في منطقتي الرياض وتبوك.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الإنذار يشمل: الرياض، رماح، الخرج، المجمعة، الزلفى، الدرعية، وادي الدواسر، الدوادمي، السليل، الطريق الواصل بين الرياض الدمام، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الحالة بهما في تمام الساعة 1:55 إلى الساعة 20:00.

ويشمل الإنذار أيضًا: تبوك، الوجه، تيماء، الأجزاء المجاورة، حيث يبدأ في تمام الساعة 3:25 وينتهي في تمام الساعة 10:00؛ فيما يوجد تدني في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية، ويضم الدمام، الخبر، الأحساء، الظهران، القطيف، الطريق الواصل بين الدمام الرياض، الأجزاء المجاورة؛ والذي تبدأ في تمام الساعة 2:25، وتنتهي في الساعة 10:00.