التخلص من السرطان بـ ” طبق سلطة “

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، أن هناك طبق سلطة، يمكنه القضاء على السرطان ومكافحته، نظرا لما يحتويه من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم؛ حيث أن محتويات الطبق، يمكنها قتل الخلايا السرطانية، وكذلك الوقاية منها.

وجاءت وصفت الطبق كالتالي: حفنة من الخضروات الورقية الداكنة مثل الكال أو السبانخ أو الخس الروماني، حفنة من البروكلي، حفنة من القرنبيط، حفنة من الملفوف الأرجواني، شريحة من البصل الأحمر، حزمة من الكرات، ثمرة خرشوف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: ثمرة من الفلفل الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، حفنة من الفطر، نصف ثمرة أفوكادو، حفنة من القرع أو اليقطين، ثمرة كوسة، حفنة من بذور عباد الشمس الخام، حفنة من الفاصوليا الخضراء، حفنة من اللوز النئ، حفنة من العدس الأحمر أو الأخضر، قطعة من الملفوف المخلل

وفي السياق نفسه، لإعداد تتبيلة هذه السلطة يلزم التالي: ملعقة طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز، وملعقة طعام من زيت الكتان، القليل من خل التفاح، واوريجانو أو الزعتر البري، مسحوق الثوم، كركم أو كاري حسب التذوق، فلفل أسود، ومسحوق الفلفل الحار؛ فيما عقب إعداد المقادير، يتم وضعها في طبق كبير، وتقليبها بعد سكب التتبيلة عليها، كما ينصح بتناول هذا الطبق بشكل يومي.