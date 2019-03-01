بالفيديو.. جمهور النصر يتعدى على رئيس نادي الشباب

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سلوك غير رياضي لعدد من جمهور نادي النصر؛ حيث تعدوا على رئيس نادي الشباب خالد البلطان بتصرفات غير مسؤولة، وذلك أثناء خروجه من استاد الملك فهد الدولي بعد انتهاء مباراة الفريقين، أمس الخميس.

وكان نادي النصر، قد حقق فوزًا ثمينًا على نادي الشباب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد، اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 34، واضعًا النصر في المقدمة.