بالفيديو.. مفاجأة صادمة بشأن سائق قطار محطة مصر

القاهرة(صدى):

فجّر محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصري، مفاجأة مدوية عن سائق قطار محطة مصر؛ حيث كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطي المخدرات.

وأوضح ” زين ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” انفراد ” مع سعيد حساسين عبر فضائية ” الرافدين+ ” ، إن السائق تلاعب بأرواح المواطنين وظهر بدون مبالاة: ” اكتشفنا خطأ أكبر إنه من المفترض أن يخرج السائق ومعه مساعده وجرار محطة مصر خرج دون مساعد فلماذا؟ ” .

وفي السياق نفسه، أكد محمد زين أن نظام العاملين في السكة الحديد ” به لبس وأمر غير مفهوم ” ، متابعا: ” لا بيحترموا تعليمات ولا قائمة جزاءات، والجزاءات التي توضع لا ترقى للخطأ الذي يرتكبونه، دي مأساة، نحتاج إعادة فرز للعاملين بالهيئة لنخرج من هذا الملف الخطير ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد اصطدم أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان في محطة مصر، ما تسبب في انفجار ” تنك البنزين “، لتشتعل النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.