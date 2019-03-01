نشر : منذ 2 ساعتين 1٬894 4 فيديوهات متنوعة جماهير النصر تحاصر البلطان بعد نهاية مباراة النصر والشباب الوسوم:الشباب_النصر
زائر[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه يستاااهل البروست ثلاثة نفر ههههههههه
ابونايف[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههههه خساره وطقطقه تلقاه يقول وش اللي حادني على الشباب
🐪[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههه بالتوفيق لك الشرف يا البلطان انك بين الاسود
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12636 ] نشر منذ 20 دقيقة
المهم لايحلم ويقول جمهور الاهلي الريال😊😁 عنده فوبياخضراء💚😊😁