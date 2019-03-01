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  3. جماهير النصر تحاصر البلطان بعد نهاية مباراة النصر والشباب

جماهير النصر تحاصر البلطان بعد نهاية مباراة النصر والشباب




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه يستاااهل البروست ثلاثة نفر ههههههههه

[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 52 دقيقة

هههههههه خساره وطقطقه تلقاه يقول وش اللي حادني على الشباب

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 45 دقيقة

هههههههه بالتوفيق لك الشرف يا البلطان انك بين الاسود

[ عدد التعليقات: 12636 ] نشر منذ 20 دقيقة

المهم لايحلم ويقول جمهور الاهلي الريال😊😁 عنده فوبياخضراء💚😊😁

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