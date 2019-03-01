بالصور.. الانتهاء من 93% من مشروع حدائق ” بسمة جدة “

نايف السالم(صدى):

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أنه بلغت نسبة الإنجاز في مشروع حدائق بسمة جدة 93%، ؛ حيث يأتي ضمن مشروع تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبد العزيز وتقدر مساحته بـ 465,897 م2.

وأوضحت الإمارة، أن المشروع به خمسة أعمدة تُمثّل أركان الإسلام الخمسة، مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة ” جدة ” باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف متر مربع بالعشب الطبيعي والصناعي مزودة بشبكة ري متطورة.

وأشارت، إلى أنه يرتبط مشروع حدائق بسمة جدة بمشروع الحدائق الجديد الذي سينفّذ على امتداد طول الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ويأتي استكمالاً لتطوير وتجميل واجهة المطار، الواقع على مساحة 443 ألف متر مربع، ويمتد من طريق المدينة غرباً إلى المنطقة المجاورة لطريق الحرمين شرقاً.

ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء أمام القادمين والمغادرين للمطار، وتنفيذ تصميم ترحيبي بالقادمين من طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ودمج المباني الاستثمارية وخدمات مواقف السيارات مع المناطق التجميلية.