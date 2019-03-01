بالفيديو.. أبو بكر سالم يعود إلى المسرح في عرض أسطوري بتقنية الهولوجرام

أميرة خالد(صدى):

افتتح معالي المستشار تركي آل الشيخ، مساء الخميس، معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم بحضور نخبة من نجوم الفن.

وأحيا عدد من نجوم الفن، حفل تكريم الراحل أبو بكر سالم، ومنهم المطرب أحمد فتحي، ومطرف المطرف، فؤاد عبدالواحد، نبيل شعيل، رابح صقر، علي بن محمد، عبدالرب إدريس، ماجد المهندس، عبدالله الرويشد.

وفي نهاية الحفل، عاد الراحل أبو بكر سالم إلى المسرح ليمتع جمهوره، في عرض أسطوري بتقنية الهولوجرام لرائعة كل العصور (ما علينا).