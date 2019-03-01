التعليم توجه رسالة للمعلمين المتقدمين لحركة النقل الخارجي

نايف السالم(صدى):

وجهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، رسالة لجميع المعلمين والمعلمات المتقدمين لحركة النقل الخارجي العام الدراسي الجاري والتي ستعلن في السابع من الشهر المقبل.

وحذرت من الانسياق خلف الأخبار التي تروج في وسائل التواصل عن نسب حركة النقل، مطالبة بتجاهلها وعدم الاهتمام لما ينشره بعض الأشخاص سعيًا لتحقيق مصالح شخصية أو زيادة في أعداد المتابعين فينشرون معلومات غير صحيحة عن نسبة الحركة والتخصصات المطلوبة.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم إلى اهتمامها البالغ بدقة البيانات وسلامة العمليات، مؤكدة التزامها بإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في موعدها بتاريخ 7 رجب 1440هـ .