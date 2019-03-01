حسن الراهب: النصر سرق المباراة وزمن الولاء انتهى

طلال الغامدي(صدى):

أكد حسن الراهب، لاعب فريق الشباب، أن فريق النصر تمكن من استغلال المباراة، مضيفًا ” خطف المباراة من عندنا وكانت خطواتنا متقاربة ” .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن ” هدف النصر لخبط أوراقنا، ولكن كنا منضبطين تكتيكيًا، ويعاب علينا إنهاء الكرة، وكان لابد أن نصنع فرص كثيرة للتسجيل ” .

وأشار إلى أن فريق الشباب لديه أقوى دفاع في الدوري، ولكن هدف النصر كان خطأ وارد يحدث، مضيفًا : ” والولاء للأندية لم يكن مثل السابق ” .

ونصح مهاجم الشباب زميليه بالبقاء في النصر، رداً على أخبار خروجهما الوشيك من بين جدران الفريق ختام الموسم الجاري.

يُذكر أن حسن الراهب، يخوض مواجهته الثانية بقميص الشباب ضد فريقه السابق النصر، الذي أمضى داخل صفوفه 6 مواسم، منذ حضوره من نجران موسم 2012.