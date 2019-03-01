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عبدالإله مؤمنة: تأجيل ديربي الهلال والنصر لم يُطرح.. ولن نؤجل الجولة 25

عبدالإله مؤمنة: تأجيل ديربي الهلال والنصر لم يُطرح.. ولن نؤجل الجولة 25
ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس لجنة المسابقات، عبدالإله مؤمنة، على عدم وجود نوايا لتأجيل مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” مؤمنة ” : ” لا توجد لدينا نوايا لتأجيل مباريات الجولة 25 من الدوري، وحريصين كُل الحرص على خروج المسابقات السعودية بأجمل مظهر ” .
وأضاف : ” تواصلنا مع الأندية يتم بشكل دائم وهو أمر طبيعي في ظل تعدد المشاركات والبطولات الخارجية ” .

وتابع، أن ” هناك طلبات من الهلال و الاتحاد لتأجيل الجولة الـ23 من الدوري ” ، مضيفًا : ” طلب تأجيل مباراة الديربي لم يطرح من النصر ولا من الهلال ولم يناقش ابدًا ” .


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