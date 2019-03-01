عبدالإله مؤمنة: تأجيل ديربي الهلال والنصر لم يُطرح.. ولن نؤجل الجولة 25
أكد رئيس لجنة المسابقات، عبدالإله مؤمنة، على عدم وجود نوايا لتأجيل مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال ” مؤمنة ” : ” لا توجد لدينا نوايا لتأجيل مباريات الجولة 25 من الدوري، وحريصين كُل الحرص على خروج المسابقات السعودية بأجمل مظهر ” .
وأضاف : ” تواصلنا مع الأندية يتم بشكل دائم وهو أمر طبيعي في ظل تعدد المشاركات والبطولات الخارجية ” .
وتابع، أن ” هناك طلبات من الهلال و الاتحاد لتأجيل الجولة الـ23 من الدوري ” ، مضيفًا : ” طلب تأجيل مباراة الديربي لم يطرح من النصر ولا من الهلال ولم يناقش ابدًا ” .
اترك تعليقاً