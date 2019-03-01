” تجار الشنطة “..أم عبد الله تروي معاناتها بسبب مراكز التجميل :” شوهتني ” ( فيديو )

عادل الحربي(صدى):

روت أم عبدالله مواطنة قصتها مع مراكز التجميل، وكيف تعاني بعض أن توجهت لإحدى المراكز لحقن الفيلر.

وقالت المواطنة خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” : كنت أريد أن احقن فيلر مؤقت حقنت لي فيلر دائم مع إنها دكتورة معروفة واصبح وجهي متورم وشوهتني فتوجهت للعديد من المستشفيات لحل المشكلة.

وأضافت : ولم أقدم شكوى في الدكتورة، ولكن حاولت أن اتعالج وحتى الأن اعاني بسبب الفيلر والمادة الي حقنتها في وجهي.

وتابعت :قال لي الأطباء انه فيلر دائم وأدى إلى تورم يشبه السرطان ولم أجد حل حتى الأن.

ووجه لها مقدم البرنامج، سؤال : ” لو عاد بك الزمن هل ستخضعين لعملية ” ، لتقول : لا انا الآن اعاني ولا استطيع حتى النوم “.

في حين علق استشاري جلدية وجراحة تجميلية رياض البقمي على ” تجار الشنطة” قائلًا أنه لايوجد قدرة على الجهات الرقابية التحكم بها إذا ماتم التبليغ عنهم.

ووصف المستشار القانوني فيصل الطايع، الممارس لعمليات التجميل ” الخاطئ ” بالمجرم، قائلة : هنا أشخاص توفوا بسبب مراكز التجميل.