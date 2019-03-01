” تجار الشنطة “..أم عبد الله تروي معاناتها بسبب مراكز التجميل :” شوهتني ” ( فيديو )
روت أم عبدالله مواطنة قصتها مع مراكز التجميل، وكيف تعاني بعض أن توجهت لإحدى المراكز لحقن الفيلر.
وقالت المواطنة خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” : كنت أريد أن احقن فيلر مؤقت حقنت لي فيلر دائم مع إنها دكتورة معروفة واصبح وجهي متورم وشوهتني فتوجهت للعديد من المستشفيات لحل المشكلة.
وأضافت : ولم أقدم شكوى في الدكتورة، ولكن حاولت أن اتعالج وحتى الأن اعاني بسبب الفيلر والمادة الي حقنتها في وجهي.
وتابعت :قال لي الأطباء انه فيلر دائم وأدى إلى تورم يشبه السرطان ولم أجد حل حتى الأن.
ووجه لها مقدم البرنامج، سؤال : ” لو عاد بك الزمن هل ستخضعين لعملية ” ، لتقول : لا انا الآن اعاني ولا استطيع حتى النوم “.
في حين علق استشاري جلدية وجراحة تجميلية رياض البقمي على ” تجار الشنطة” قائلًا أنه لايوجد قدرة على الجهات الرقابية التحكم بها إذا ماتم التبليغ عنهم.
ووصف المستشار القانوني فيصل الطايع، الممارس لعمليات التجميل ” الخاطئ ” بالمجرم، قائلة : هنا أشخاص توفوا بسبب مراكز التجميل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67096 ] نشر منذ 40 دقيقة
مشكله ، كأن مالكن عيون تشوف مشاكل اللي قبلكن ولا آذانس تسمع ,,
,, الحقيقه انتي من رحتي للمصيبه برجليك ، اتحملي مايجيك ,,