الكلباني: لا يوجد دليل يحرم البلوت.. ولا أعرف اللاعبين.. وأربط السلفية بداعش ” فيديو “
أكد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، أن لم يتراجع عن ربط السلفية وتنظيم داعش الإرهابي، مشددًا على أنه لا يطمح لأي مناصب رسمية.
وقال خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” ، إنه ” لو عاد به الزمن لبقي على موقفه بشأن الفتاوى التي أدلى بها وأحدثت حالة من الجدل في المجتمع ” .
وحول تشجيعه للأندية الرياضية، قال إنه عالمه ” قديم من زمن الطيبين ” ، ولكنه حالياً لا يوجد وقت لمتابعة المباريات، مضيفًا أنه لا يعرف أسماء اللاعبين الحاليين في الفريق، ولا يعرف عبدالرازق حمدالله لاعب النصر.
وأشار إلى أنه لا يوجد دليل واحد من القرآن أو السنة يحرِّم البلوت، قائلًا إن ” حضوره لبطولة البلوت كان شرفيًا.. ولا يوجد دليل واحد على تحريمه ” .
و طلب مقدم البرنامج من “ الكلباني ” لبس العقال، ووافق “ الكلباني ” قائلاً: “ بس أخاف يعتبرونها فتوى بعد ويقولون الكلباني يفتي بجواز لبس العقال ” .
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 57 دقيقة
ظلموك يافنان العرب بمقولة ” جاااب العيد “
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67096 ] نشر منذ 50 دقيقة
اسعد الله مساك يااخ نهار السلام ، بكل خير وبركه ,,
,, كيف حالك عساك طيب ,,
,, اشوفك يوم ٍ تطب وأيامٍ تغب .. عسى ماخلاف …….؟
.. عموماً حياك الله ان رحت والا بعد جيت .. نسعد بجيتك ونتمنى لك التوفيق بغيبتك ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4821 ] نشر منذ 56 دقيقة
اللهم اصلح الحال والاحوال
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله
الله اعلم اننا في اخر الزمان
فقد كثر المفتين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67096 ] نشر منذ 55 دقيقة
قال تعالى :
(( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) .. آل عمران .. ))
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67096 ] نشر منذ 55 دقيقة
قال تعالى :
(( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) .. آل عمران .. ))
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 879 ] نشر منذ 30 دقيقة
عمدتنا ابومحمد
مساءك هلا و شوق و غلا
مساءك نور و فرح و سرور
مساءك دلة هيل عداد السيل وترحيبن يليق بودك حيل حيل . . .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67096 ] نشر منذ 26 دقيقة
تسلم اخوي تسلم ياالحبيب ,,