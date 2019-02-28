الكلباني: لا يوجد دليل يحرم البلوت.. ولا أعرف اللاعبين.. وأربط السلفية بداعش ” فيديو “

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، أن لم يتراجع عن ربط السلفية وتنظيم داعش الإرهابي، مشددًا على أنه لا يطمح لأي مناصب رسمية.

وقال خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” ، إنه ” لو عاد به الزمن لبقي على موقفه بشأن الفتاوى التي أدلى بها وأحدثت حالة من الجدل في المجتمع ” .

وحول تشجيعه للأندية الرياضية، قال إنه عالمه ” قديم من زمن الطيبين ” ، ولكنه حالياً لا يوجد وقت لمتابعة المباريات، مضيفًا أنه لا يعرف أسماء اللاعبين الحاليين في الفريق، ولا يعرف عبدالرازق حمدالله لاعب النصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل واحد من القرآن أو السنة يحرِّم البلوت، قائلًا إن ” حضوره لبطولة البلوت كان شرفيًا.. ولا يوجد دليل واحد على تحريمه ” .

و طلب مقدم البرنامج من “ الكلباني ” لبس العقال، ووافق “ الكلباني ” قائلاً: “ بس أخاف يعتبرونها فتوى بعد ويقولون الكلباني يفتي بجواز لبس العقال ” .