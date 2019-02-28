تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها في بيش

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل مقتل زوجة مواطن على يد زوجها الليلة الماضية، في محافظة بيش شمال منطقة جازان.

وقالت المصادر : وجد أشخاصٌ مركبة على منحدر جبلي في جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وبها طفل، وطفلة تبكي وعند سؤالها عن قائد المركبة قالت إن والدها قد نزل إلى أسفل المنحدر.

وأضافت المصادر: وبادرت الطفلة وهي تبكي تقول للأشخاص ” أبي قتل أمي في بيش “، وبالفعل حتى العثور عليه وهو يصرخ يريد الهرب.

وكشفت التحقيقات أن الجاني متقاعد، ولديه أحد عشر من الأبناء والبنات، ويسكن في إحدى المحافظات الشرقية لمنطقة جازان.