بالفيديو.. مواطن يقبل شفاعة وزير الحرس الوطني ويعفو عن قاتل ابنه

نايف السالم(صدى):

أسهمت شفاعة الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، في عتق رقبة شاب من القصاص.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير عبدالله بن بندر وهو يتحدث مع المواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي والد القتيل، إذ أكد ما حدث ” فتنة ” ، مؤكدًا أن من قمة شيم الإنسان هو ” العفو عند المقدرة ” .

من جانبه، تنازل ذو المجني عليه عن قاتل ابنهم وذلك خلال زيارة الأمير لهم في منزلهم، ثم قبَّل الأمير.