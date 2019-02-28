بالفيديو.. مواطن يقبل شفاعة وزير الحرس الوطني ويعفو عن قاتل ابنه
أسهمت شفاعة الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، في عتق رقبة شاب من القصاص.
وأظهر مقطع فيديو، الأمير عبدالله بن بندر وهو يتحدث مع المواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي والد القتيل، إذ أكد ما حدث ” فتنة ” ، مؤكدًا أن من قمة شيم الإنسان هو ” العفو عند المقدرة ” .
من جانبه، تنازل ذو المجني عليه عن قاتل ابنهم وذلك خلال زيارة الأمير لهم في منزلهم، ثم قبَّل الأمير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاه *** خير
اهل الخير واجد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67084 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاه الله خير ,,
,, العفو عند المقدره ، واسأل الله ان يعفو عنه وعن ابنه ويعوضه خيراً منه ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67084 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاه الله خير ,,
,, العفو عند المقدره ، واسأل الله ان يعفو عنه وعن ابنه ويعوضه خيراً منه ,, آمين ,,