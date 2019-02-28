الكثيري : هدف ” حمدالله ” أمام الشباب غير صحيح

نواف السالم(صدى):

علق سعد الكثيري المحلل التحكيمي، اليوم الخميس، على مباراة النصر والشباب، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله حمدالله لاعب النصر في الشباب غير صحيح.

وقال المحلل التحكيمي، إن الهدف الذي سجله لاعب النصر غير صحيح لأن الهدف سبقه إعاقة للمدافع جمال بالعمري من عمر هوساوي.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه النصر مع الشباب في قمة مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين.

وحقق نادي النصر الفوز على الشباب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وحقق النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، في حين يملك الشباب 40 نقطة في المركز الثالث.