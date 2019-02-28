بمناسبة تكريم خادم الحرمين والمرتبة الـ 14 .. رفقاء الدرب يحتفون بـ ” القرني “

سعيد العجل(صدى):

في أجواء تسودها الألفة وببادرة حب وإخاء، احتفى عددٌ من الزملاء بالشؤون الإعلامية في الحرس الوطني، ليلة البارحة، بالزميل الإعلامي جابر بن علي القرني، بمناسبة تكريمه من لدن خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- والترقية إلى المرتبة الرابعة عشرة، وذلك بإحدى القاعات بمدينة الرياض.

وحضر التكريم عددٌ من المسؤولين في الحرس؛ من مدنيين وعسكريين ورفقاء الميكروفون، من كبار المذيعين في الإذاعة والتلفزيون والإعلاميين، ومن الوسط الفني.

وقد عبّر الجميع عن بالغ فرحهم وسرورهم وتمنياتهم بدوام التوفيق والسداد لمحبوب الوسط الإعلامي (أبي معتز)، وتمنوا الجميع له بلوغ أعلى الدرجات في خدمة الدين والوطن والقيادة.