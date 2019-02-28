بالفيديو والصور.. النصر يوقف انتصارات الشباب

ماجد محمد: تصوير:محمد السعران(صدى):

حقَّق نادي النصر، فوزًا ثمينًا على نادي الشباب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 34، واضعًا النصر في المقدمة.

وارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، مقتربًا من الهلال المتصدر بـ 52 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.