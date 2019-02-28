  • الخميس 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمانة عسير تتفاعل مع ” صدى ” حول شكوى الأهالي من الكلاب الضالة

أمانة عسير تتفاعل مع ” صدى ” حول شكوى الأهالي من الكلاب الضالة

أمانة عسير تتفاعل مع ” صدى ” حول شكوى الأهالي من الكلاب الضالة
محمد بن طحيطح(صدى):

تلقت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، بيانًا من أمانة محافظة عسير على ما نشرته الصحيفة تحت عنوان ” بالفيديو.. أهالي أبها يشتكون من تواجد الكلاب الضالة بالمدينة ويطالبون بمكافحتها ” .

وصرحت الأمانة في بيانها : ” نسعد بتواصل مع الجميع وأنه تم إرسال الفرق الصحية للموقع المحدد بمقطع الفيديو، وتم التعامل معها وفق اللوائح المحددة للحيوانات الضالة ” .

وكان سكان مدينة أبها، قد عبَّروا عن شكواهم من وجود الكلاب الضالة وسط المدينة بكثرة وبخاصة خلال فترات الليل وارتفاع أصوات نباحها بما يلقي الرعب في قلوب العديد من سكان المدينة وبخاصة فئة الأطفال والنساء.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أهالي أبها يشتكون من تواجد الكلاب الضالة بالمدينة ويطالبون بمكافحتها


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *