بالفيديو.. إغلاق أقدم مدرسة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة التعليم بإغلاق المدرسة التذكارية في الرياض والتي تأسست عام 1367هـ، حيث أنها أقدم مدرسة نظامية في العاصمة.

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو لمعلم عمل بها، حيث أكد أن التوجيه لإغلاقها نهاية العام الدراسي، بسبب تقلص عدد طلاب الحي.

ويذكر أنه تم تسمية المدرسة بهذا الاسم تذكاراً وابتهاجاً بعودة الملك عبد العزيز من زيارته التاريخية لمصر، وكانت تعرف قبل ذلك بالمدرسة الأهلية، وبناها أهالي مدينة الرياض، الذين جمعوا أموالاً للاحتفال بعودة الملك الذي رأى أن يستفاد بالمال في شيء آخر، فتم بناء المدرسة به.

وافتتحت المدرسة بعد أن تم تشييدها بمبناها القديم، خلال أقل من 3 سنوات، واتخذت موقعاً لها في شارع البطحاء، وكان تحول اسمها من ” المدرسة الأهلية ” إلى ” المدرسة التذكارية ” بمقترح من الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.