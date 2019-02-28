حساب موثق للبرازيلي إدواردو على ” تويتر ” يثير الريبة

نواف السالم(صدى):

ظهر اليوم الخميس، حساب موثق على موقع ” تويتر ” يحمل صورة البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال، وقائد الفريق.

وفيما لم يتأكد رواد تويتر من صاحب الحساب، إلا أن عدد المتابعين له اقترب من 100 ألف متابع في وقت قياسي.

وجاء في صورة البروفايل للحساب، صورة اللاعب مرتديًا الثوب والشماغ، ولا يوجد أي تغريدات داخله.

يذكر أن نادي الهلال، أعلن عن خلو قائمة الفريق في معسكر مباراة الفيصلي من اسم البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” ؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق مساء اليوم.