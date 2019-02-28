بالصور.. تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من النفط

نايف السالم(صدى):

أنهت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.

وكانت فرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس الأربعاء 27/2/2019م عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره، حيث اتضح أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠متر وعرض ٤ أمتار.

وقامت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالمنطقة الشرقية بالإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ التي انتهت اليوم بالتعاون مع بلدية الخبر.