استخدمي الصمغ العربي لشعر صحي كثيف

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر ، ما يفقد الشعر كثافته وجماله الصحي، في حين تتواجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج هذه الآفة وبينها خلطات الصمغ العربي الغني بالبروتينات والألياف العديدة التي تقوي الشعر وتمد بصيلاته بالعناصر الغذائية اللازمة لتحفيز نموه والحد من تساقطه.

فوائد الصمغ العربي لتكثيف الشعر:

– الصمغ العربي يعزز من نمو الشعر الضعيف والتالف ويعيد تنشيط البصيلات حيث يمد الشعر بالتغذية اللازمة لنموه، ما يساعد على تكثيفه.

– يساعد الصمغ العربي على ترطيب الشعر ومنحه الليونة والمظهر الصحي المشرق، الأمر الذي يحد من تكسره وتقصفه.

الصمغ

– يوازن الصمغ العربي إفراز الدهون في الشعر المسببة لتساقطه، كما يعالج قشرة الرأس، ويمنع الصلع.

– يدخل الصمغ العربي في تركيب العديد من المنتجات الطبية للشعر والشامبوهات وكريمات العناية بالشعر، ويساعد ايضا على علاج مرض الثعلبة الذي يصيب فروة الرأس.

كيفية استخدام الصمغ العربي للشعر

اطحني الصمغ جيداً ليصبح ناعماً كالبودرة. قومي بتذويب ملعقة من الصمغ المطحون في كوب ماء مغلي حيث تحصلين على مزيج لزج. يترك ليبرد، ويضاف اليه ملعقة طعام من العسل، ويُدهن به الشعر بأكمله مع تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية وتسهيل امتصاص مكوناته ، ويلف الشعر داخل قبعة استحام مدة ساعة ثم يُشطف بالماء الفاتر جيداً.

يمكنك ايضا الإستفادة من فوائد الصمغ العربي من خلال اعداد شراب منه. قومي بخلط نصف ملعقة من الصمغ العربي المطحون في كوب ماء ساخن، ويتم تناوله كأي مشروب عشبي، لكن يفضل قبل شربه استشارة الطبيب كون بعض الأشخاص يعانون من الحساسية عليه.