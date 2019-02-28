المصائب لا تأتي فرادى.. سرقة منزل كريما بنزيما أثناء الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

تعرَّض منزل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى السرقة خلال لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء أمس الأربعاء.

واستغل اللصول عدم تواجد أسرة اللاعب في المنزل، إذ غادروا لمشاهدة المباراة، فيما لم يُعرف حتى الآن حجم الخسائر التى تعرض لها المهاجم الفرنسي.

ولم ينجح بنزيما فى قيادة ريال مدريد لتخطى برشلونة فى نصف نهائي كأس الملك، رغم الفرص العديدة التى سنحت أمام مهاجمى الفريق الملكي طوال المباراة، ليخسر فى الأخير بثلاثية نظيفة على الرغم من تعادله إيجابيا بنتيجة 1 – 1 في لقاء الذهاب بمعقل البارسا.