المرور: وقوف مركبات الآخرين أمام منزلك ليس مخالف للقوانين

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، أن وقوف المركبات أمام منازل أشخاص آخرين، لا يعد مخالفة مرورية وإنما من السلوكيات الخاطئة.

جاء ذلك خلال ردها على شكوى مواطن، قال فيها : ” أخوي أنا ساكن بفيلا بحي مشرفة بجدة وكل شوي يجي شخص يوقف أمام أو عند فيلتنا ويقفل علينا المواقف ونضطر نوقف بعيد، تعبت وأنا أرفع بلاغات في كلنا أمن، إيش ممكن الحل؟ ” .

وردَّ المرور السعودي، بالقول : ” وعليكم السلام، لا يعد ذلك مخالفة مرورية إلا اذا تسبب بإقفال مداخل ومخارج الكراجات وغير ذلك يعد من السلوكيات الخاطئة ” .