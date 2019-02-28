بالصور.. جاكوار XE 2020 المحدثة تأتي بتصميم أكثر رياضية

باريس(صدى):

كشفت جاكوار اليوم عن سيدان XE 2020 المحدثة لتأتي مع تصميم أكثر رياضية وعدوانية.

يأتي الموديل الجديد مع مصد أمامي رياضي أكثر ذو منافذ هواء أكبر ومصابيح LED أمامية ذات إطار بشكل حرف J، في حين تستمر التغييرات بالخلف بعد تثبيت مصابيح LED أنحف و إضافة مصد خلفي رياضي، في مع توفر حزمة R-Dynamic بشكل اختياري لإضافة مزيد من لمسات الشبك الأسود وعجلات خاصة، بجانب وجود مقاعد رياضية وتطريز بألوان معاكسة.

حصلت المقصورة على عدة تحسينات فيما يتعلق بزيادة راحة الركاب ومساحات التخزين، حيث يتضمن ذلك وجود مقود جديد، نظام ترفيه Touch Pro Duo الترفيهي المعلوماتي عبر شاشة 5.5 إنش لمسية بجانب وجود خيار لإضافة شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش وكاميرا ClearSight جديدة للرؤية الخلفية بجانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية الداعمة، ذراع ناقل SportShift الخاص بطراز F-Type إضافة لوجود تقنية إعدادات ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعلم من خيارات السائقين وتعديل خصائص السيارة أوتوماتيكياً.

هذا وستتوفر جاكوار XE 2020 بسعر يبدأ من 39.900$ (149,625 ريال) لفئة S ذات محرك 4 سلندر تيربو 2 لتر بقوة 250 حصان ودفع خلفي، مع توفير الدفع الرباعي بسعر 2,000$ (7,500 ريال)، كما يمكن طلب فئة R-Dynamic S بسعر يبدأ من 46,295$ (173,610 ريال) لنجد محرك 4 سلندر بقوة 300 حصان ودفع رباعي.