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  3. بالفيديو.. طبيب يوضح أسباب إدمان ” التجسس ” : حالة مقيتة

بالفيديو.. طبيب يوضح أسباب إدمان ” التجسس ” : حالة مقيتة

بالفيديو.. طبيب يوضح أسباب إدمان ” التجسس ” : حالة مقيتة
علي القحطاني(صدى):

أوضح الطبيب النفسي إبراهيم الخضير، اليوم الخميس، هل يعتبر التجسس مخالفة سلوكية غير لائقة أم أنه مرض واضطراب نفسي ؟

وقال الخضيرخلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : الخروج من الفضول وحالة المتابعة إلى التجسس حالة مقيتة .. وتقترب من الاضطراب النفسي

وأضاف : التجسس سيء جدًا لدرجة أنه مرض يسيطر على الشخص ويصل به الأمر إلى أن يعرف ما يأكل الشخص من خلال تتبع ” القمامة “.


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