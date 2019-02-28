بالفيديو.. طبيب يوضح أسباب إدمان ” التجسس ” : حالة مقيتة
أوضح الطبيب النفسي إبراهيم الخضير، اليوم الخميس، هل يعتبر التجسس مخالفة سلوكية غير لائقة أم أنه مرض واضطراب نفسي ؟
وقال الخضيرخلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : الخروج من الفضول وحالة المتابعة إلى التجسس حالة مقيتة .. وتقترب من الاضطراب النفسي
وأضاف : التجسس سيء جدًا لدرجة أنه مرض يسيطر على الشخص ويصل به الأمر إلى أن يعرف ما يأكل الشخص من خلال تتبع ” القمامة “.
هل يعتبر التجسس مخالفة سلوكية غير لائقة أم أنه مرض واضطراب نفسي ؟
د. #إبراهيم_الخضير .. طبيب نفسي : الخروج من الفضول وحالة المتابعة إلى التجسس حالة مقيتة .. وتقترب من الاضطراب النفسي #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/sOeU6qIXJw
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 28, 2019
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