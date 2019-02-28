رسميًا.. مبولحي يغيب عن مواجهة النصر

ماجد محمد(صدى):

حصل الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق، على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الاتفاق والتعاون اليوم الخميس.

وعلى إثر ذلك، من المقرر أن يغيب مبولحي عن مواجهة فريقه أمام النصر الجمعة المقبلة 8 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن مبولحي، كان قد شارك مع الاتفاق هذا الموسم في 20 مواجهة دورية، واستقبلت شباكه 29 هدف، فيما يحتل الفريق الشرقي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

وتلقى الفريق، اليوم الخميس، هزيمة صعبة أمام التعاون بنتيجة أربعة مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري.