تاوامبا يتفوق على جوميز ويعتلي صدارة الهدافين

ماجد محمد(صدى):

نجح الكاميروني لياندر تاومبا، لاعب نادي التعاون، في التفوق على الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال، واعتلاء صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتلى تاوامبا صدارة الهدافين برصيد ١٨ هدفًا بعد تسجيله هاتريك في شباك الاتفاق اليوم الخميس، ليخطف لقب الهداف من الفرنسي جوميز صاحب المركز الثاني بـ 17 هدفًا.

وقاد لياندر تاوامبا لاعب التعاون، فريقه إلى الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد التعاون إلى 39 نقطة محتلًا المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري.