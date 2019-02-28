تاوامبا يقود التعاون لفوز مستحق على الاتفاق

طلال الغامدي(صدى):

قاد لياندر تاوامبا لاعب التعاون، فريقه إلى الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالفتاح آدم الأهداف في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ومن ثم أحرز تاوامبا هاتريك في الدقائق 37 من ضربة جزاء، 50، 79، بينما أحرز أحمد العكايشي هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 57.

ارتفع رصيد التعاون إلى 39 نقطة محتلًا المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتفاق عن 28 نقطة في المركز التاسع.