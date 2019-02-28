الغذاء والدواء تؤكد: المواد الملونة في المنتجات الغذائية آمنة ويسمح باستخدامها

عادل الحربي(صدى):

فنَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما ورد في مقطع فيديو يفيد بأن الرموز التي تبدأ بحرف E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة.

وجاء في الإشاعة وفقًا للهيئة، أن هناك ” فيديو يزعم أن الرموز التي تبدأ بحرف E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة، ومن أشهرها E102, E150c, E151 ” .

وقالت الهيئة إن الحقيقة هي أن ” المواد المضافة، قد تحمل أكثر من اسم علمي أو اسم متعارف عليه في بلدٍ ما، لذلك تم منح المواد المضافة ترميزاً دولياً على شكل حرف E متبوع بثلاثة أرقام أو أربعة كي يسهل التعرّف عليها ” .

وأضافت : ” أما بخصوص ما ورد في المقطع المتداول، فإنه يحتوي على معلومات مغلوطة عن المواد الملونة التي تم ذكرها (E102, E150c, E151)، إذ تعتبر تلك الألوان آمنةً ومسموحاً باستخدامها في منتجات غذائية معينة وبحدود قصوى محددة وفقاً للتشريعات المحلية والدولية ” .