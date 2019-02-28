بلقيس تكشف سبب إقامتها في جدة : ” فيها طاقة إجابية عجيبة “

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، اليوم الخميس طبيعة العلاقة التي تجمعها وشقيقات زوجها السعودي.

وقالت مازحة : ” أخوات زوجي زي أخواتي وأكثر، علاقتنا تسودها المحبة والتفاهم خصوصاً إننا قريبات بالعمر ونتعاون في الخير والإثم والعدوان ” .

كما كشفت عن شخصيتها بعد الزواج قائلة : ” ما تغيرش في شخصيتي كتير بس بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي ” .

وعن إقامتها في مدينة جدة، قالت : ” لي سنتين عايشة فيها وبصراحة مدينة فيها طاقة إيجابية عجيبة وتعودت على العيشة فيها بسرعة واندمجت مع أهلها ومجتمعها “.