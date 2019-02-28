  • الخميس 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بلقيس تكشف سبب إقامتها في جدة : ” فيها طاقة إجابية عجيبة “

بلقيس تكشف سبب إقامتها في جدة : ” فيها طاقة إجابية عجيبة “

بلقيس تكشف سبب إقامتها في جدة : ” فيها طاقة إجابية عجيبة “
أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، اليوم الخميس طبيعة العلاقة التي تجمعها وشقيقات زوجها السعودي.

وقالت مازحة : ” أخوات زوجي زي أخواتي وأكثر، علاقتنا تسودها المحبة والتفاهم خصوصاً إننا قريبات بالعمر ونتعاون في الخير والإثم والعدوان ” .

كما كشفت عن شخصيتها بعد الزواج قائلة : ” ما تغيرش في شخصيتي كتير بس بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي ” .

وعن إقامتها في مدينة جدة، قالت : ” لي سنتين عايشة فيها وبصراحة مدينة فيها طاقة إيجابية عجيبة وتعودت على العيشة فيها بسرعة واندمجت مع أهلها ومجتمعها “.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *