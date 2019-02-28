الهلال الأحمر توفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين على وظيفة ( طبيب مقيم).

وعلى المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف الأخذ بما يلي:

أولًا: الشروط المطلوب توفرها في المتقدم :

1.أن يكون السعودي الجنسية .

2.أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لشغل وظيفة (طبيب مقيم ) .

3.في حال كون الشهادة الحاصل عليه المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم.

4. يفضل أن يكون حاصلا على الدورات التالية (PHTLS) أو( ITLS ) ( ACLS ) ( BLS ) سارية المفعول.

5.أن يكون حاصلا على تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

6.أن يكون لائقا طبية للوظيفة المطلوبة.

7.يفضل ان يكون لديه خبرة في أحد التخصصات التالية: (طب الطواري – الجودة – مكافحة العدوى – البحوث والاحصاء – الطب النفسي ).

8.أن يجتاز التقييم المعد لذلك من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

9.أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقا لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

10.في حال عدم توفر الشروط على المتقدم للوظيفة المشار اليها أنفا يستبعد الطلب نهائيا.

ثانيا: الشهادات والمستندات المطلوب ارفاقها :

(المؤهل العلمي + السجل الأكاديمي + الهوية الوطنية + معادلة الشهادة + التصنيف المهني ). على صيغة ملف PDF

ثالثا: التقديم على هذه الوظائف عن طريق بوابة التوظيف بموقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت :هنا .