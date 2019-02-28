صبيا.. تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الخلاف بين والدة طالبة وإدارية مدرسة

تركي السالم(صدى):

وجَّه مدير التعليم في محافظة صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على تفاصيل وملابسات الخلاف الذي حدث بين طالب وأمها وبين الطاقم الإداري في إحدى المداري التابعة للإدارة.

وتفصيلًا، انتشرت أنباء تفيد بوقوع خلاف بين طالبة ووالدتها مع الطاقم الإداري في إحدى المدارس التابعة لإدارة محافظة صبيا بجازان، وبناء عليه صرَّح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي بأن مدير التعليم وجه في حينه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

وأوضح أن اللجنة، باشرت أعمالها صباح اليوم الخميس تمهيدًا لرفع توصياتها والنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، مشددًا على رفض الإدارة جميع التصرفات الخارجة عن الإطار التربوي والتعليمي مهما كانت المبررات.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على إيجاد البيئة الصحية المناسبة والمناخ المدرسي الآمن والإيجابي الذي يحقق رسالة التربية، مضيفًا : ” وستوافيكم الإدارة ببيان إلحاقي حال اكتمال التحقيقات والإجراءات النظامية اللازمة، علمًا أن هناك جزءًا من ملف القضية لدى الجهات الأمنية ” .