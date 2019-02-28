سبب غياب رونالدو عن مباراة يوفنتوس أمام نابولي  

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن كريستيانو رونالدو سيغيب أمام نابولي، في المواجهة القادمة ليوفنتوس بالدوري الإيطالي يوم الأحد 3 مارس.

وأوضح المصدر أن رونالدو تعرض لكدمة خفيفة في مباراة فريقه ضد بولونيا، لكنها لم تسبب أي أضرار كبيرة للاعب.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن يغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام نابولي، ثم يشارك لبعض الوقت أمام أودينيزي، من أجل أن يكون في أفضل حال لمواجهة أتليتكو مدريد.

وخسر يوفنتوس ذهاباً في إسبانيا بهدفين دون رد، وتنتظره مباراة حاسمة على أرضه ووسط جماهيره في الإياب، يوم الثلاثاء 12 مارس.