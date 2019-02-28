بالفيديو.. مواطن يسحب سيارة مشتعلة في أبوعريش

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطن يسحب سيارة مشتعلة جراء اندلاع حريق في ورشة سيارات بصناعية بمحافظة أبو عريش في جيزان، أمس الأربعاء.

وظهر في الفيديو المتداول مواطن كان مارًّا في طريقه بسيارته فشاهد دخاناً بالورشة وتجمع الناس حول سيارة مشتعلة، ومحاولة إطفاء الحريق قبل اشتعال النار بالسيارات الأخرى.

وطلب العمالة بالورشة من المواطن سحب السيارة خارج الورشة فاستجاب وخاطر بسحب السيارة.