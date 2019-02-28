بالفيديو.. مواطن يسحب سيارة مشتعلة في أبوعريش
أظهر مقطع فيديو مواطن يسحب سيارة مشتعلة جراء اندلاع حريق في ورشة سيارات بصناعية بمحافظة أبو عريش في جيزان، أمس الأربعاء.
وظهر في الفيديو المتداول مواطن كان مارًّا في طريقه بسيارته فشاهد دخاناً بالورشة وتجمع الناس حول سيارة مشتعلة، ومحاولة إطفاء الحريق قبل اشتعال النار بالسيارات الأخرى.
وطلب العمالة بالورشة من المواطن سحب السيارة خارج الورشة فاستجاب وخاطر بسحب السيارة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4385 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمد لله الرجل سحبها و اسمع حضور الدفاع المدني و الحمد لله السيارة ما انفجرت و طفوها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46226 ] نشر منذ 4 دقائق
بعض المخاطرات مال أمها داااااعي
بعدين وين دور الرقابة على الورش
وين دور الدفاع المدني
ورشة ومافيها وسائل حماية
هذي فوضى
ولايجب أن تمر مرور الكرام.