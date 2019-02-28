إدانة مخالف لنظام ” السوق المالية ” بعد تداوله أسهم عدة شركات

عادل الحربي(صدى):

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمُحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ ” مخالف ” .

حيث انتهى القرار لإدانت بسبب تداوله أسهم عدة شركات، وهو الأمر الذي اعتبرته أوجد انطباعًا مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات التي تداول الأسهم الخاصة بها.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وهي:

– فرض غرامة مالية قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,191.30) أربعة عشر ألفاً ومئة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.

– منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

للإطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة، اضغط هنا: هنا