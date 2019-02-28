حساب مغلق وأنباء وفاة.. صاحبة جملة ” موهامني شي ” تواجه الموت

خالد الظفيري(صدى):

تفاجأ جمهور مغنية الراب الكويتية ” دانة عليان ” بإغلاق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بعد 10 أيام من تداول أخبار حول وفاتها .

وعلى الرغم من إنتشار الخبر إلا أنه لا زال غير مؤكد حيث لم يوضح حقيقة الأمر أحداً من عائلتها و منها شخصياً إن كانت لا تزال على قيد الحياة .

وجاء الإغلاق كخوة تالية لدعوات أصدقائها بالتوقف عن تداول الخبر أو نشر فيديوهات أو صور تسئ لها .

وكانت الإعلامية مي العيدان قد نشرت على حسابها خبر يؤكد أنباء الوفاة قائلة : وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان الشهيرة بجملة (مو هامني شي). إنا لله وإنا إليه راجعون .

ولكن حتى الآن لا زالت المواقع الإخبارية تنتظر حقيقة خبر المغنية التي طالما إشتهرت بالجملة التي أشارت إليها ” مي العيدان ” ، ” مو هامني شي ” .