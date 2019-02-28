إصابة ” ستيني ” بفايروس كورونا بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة الصحة أمس الأول الموافق الثلاثاء، بتسجيل إصابة رجل ستيني من المدينة المنورة بفايروس ” كورونا ”

وعن ذلك، ذكرت الوزارة أنه تم تصنيف عدواه . بحالة أولية مختلطة للإبل، مشيرة إلى أنه تم إخضاع المريض للعلاج في المستشفى.

وفي ذات السياق، أوضح استشاري أنف وأذن أنه من المتوقع تسجيل حالات فردية خلال هذه الفترة نتيجة توالد الإبل وهجرتها من مكان لآخر، مشيرين لضرورة إرتداء الكمامة الطبية وتجنب مخالطة الإبل هذه الفترة.