العرفج يتحدث عن فوائد نظام العمل بالساعات

نايف السالم(صدى):

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج، أن نظام العمل بالساعات أجدى في رفع إنتاجية الموظف، ويأتي ذلك تعليقا على مطالبة عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة باعتماد نظام العمل بالساعات.

وأشار العرفج في حواره ببرنامج “ ياهلا ” على روتانا خليجية، إلي أنه كان يدرس القرآن الكريم في بريطانيا ويدفع في الساعة الواحدة “ 6 باوند ”.

وأكد العرفج أنه بدأ يتقزز من عبارة يقولها البعض إذا رأى شيئاً جيداً وهي “ ما كأنك بالسعودية ” ، متعجبًا : ” لماذا الانتقاص من المملكة؟ “.