بالفيديو.. عبدالله القفاري يثير الجدل بسبب تصرفه تجاه والدته
أثار نجم مواقع التواصل الخليجي عبدالله القفاري جدلاً كبيرًا؛ بسبب ما قاله عن والدته بمقطع فيديو.
حيث ظهر ” الفقاري ” في الفيديو وهو يأخذ أساور ذهبية من يد والدته معلناً أنها لا تحتاج إليها، ثم توجه إلى زوجته التي سمع صوتها تضحك بطريقة ساخرة، قائلاً: ” أمي عجوز لمين تكشخ؟ ” .
ووجه المتابعون على مواقع التواصل انتقادات لاذعة لـ ” الفقاري ” ، منتقدين تصرفه وسخريته من والدته.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4382 ] نشر منذ 33 دقيقة
قليل ادب بجد و حتي لو كان فقط للضحك عيب دي امك