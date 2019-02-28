بالفيديو.. عبدالله القفاري يثير الجدل بسبب تصرفه تجاه والدته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار نجم مواقع التواصل الخليجي عبدالله القفاري جدلاً كبيرًا؛ بسبب ما قاله عن والدته بمقطع فيديو.

حيث ظهر ” الفقاري ” في الفيديو وهو يأخذ أساور ذهبية من يد والدته معلناً أنها لا تحتاج إليها، ثم توجه إلى زوجته التي سمع صوتها تضحك بطريقة ساخرة، قائلاً: ” أمي عجوز لمين تكشخ؟ ” .

ووجه المتابعون على مواقع التواصل انتقادات لاذعة لـ ” الفقاري ” ، منتقدين تصرفه وسخريته من والدته.