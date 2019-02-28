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بالفيديو.. عبدالله القفاري يثير الجدل بسبب تصرفه تجاه والدته

بالفيديو.. عبدالله القفاري يثير الجدل بسبب تصرفه تجاه والدته
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار نجم مواقع التواصل الخليجي عبدالله القفاري جدلاً كبيرًا؛ بسبب ما قاله عن والدته بمقطع فيديو.

حيث ظهر ” الفقاري ” في الفيديو وهو يأخذ أساور ذهبية من يد والدته معلناً أنها لا تحتاج إليها، ثم توجه إلى زوجته التي سمع صوتها تضحك بطريقة ساخرة، قائلاً: ” أمي عجوز لمين تكشخ؟ ” .

ووجه المتابعون على مواقع التواصل انتقادات لاذعة لـ ” الفقاري ” ، منتقدين تصرفه وسخريته من والدته.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4382 ] نشر منذ 33 دقيقة

قليل ادب بجد و حتي لو كان فقط للضحك عيب دي امك

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