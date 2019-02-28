سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة وجود ضحايا سعوديين في حريق محطة مصر

عادل الحربي(صدى):

نفى سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة أمس الأربعاء .

وقال ” نقلي ” في تغريدة له على ” تويتر ” : لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد .

وقدم السفير خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .

وكانت القاهرة قد شهدت أمس حادث أليم إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس مخلفاً ورائه عشرات القتلى والمصابين ، واستقال على خلفيته وزير النقل المصري .