سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة وجود ضحايا سعوديين في حريق محطة مصر
نفى سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة أمس الأربعاء .
وقال ” نقلي ” في تغريدة له على ” تويتر ” : لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد .
وقدم السفير خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .
وكانت القاهرة قد شهدت أمس حادث أليم إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس مخلفاً ورائه عشرات القتلى والمصابين ، واستقال على خلفيته وزير النقل المصري .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4382 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله ما قصرت بأعلامنا