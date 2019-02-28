إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من كأس الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الإتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم في إفتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال الإتحاد في بيان له أن مباراة التعاون أمام الإتفاق سيكون طاقمها “بافل كرالوفيتش كحكم ساحة ، إيفونادفورينك كمساعد أول ، وتوماس موكروش كمساعد ثاني ، وميروسلاف زيلينكا كحكم رابع ، محمد الهويش كحكم فيديو ” .

أما مباراة أحد أمام الفتح فسيقودها ” أوفيديو هاتيجان ، ودجوردجيفيتش ، وميلوفان ريستيتش ، وأوكتفيان سورفي ، ودامبر سكومينا ” بنفس ترتيب الحكام السابق ,

وسيقود مبارة الشباب أم النصر ” تاسوس سيدروبولوس ، وبوليكرونيس كوستراس ، ولاراروس ديمترياديس ، وإيفان بيبيك ، وبكاري جاساما ” بنفس ترتيب الحكام السابق .