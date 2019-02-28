إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من كأس الأمير محمد بن سلمان
أعلنت الإتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم في إفتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال الإتحاد في بيان له أن مباراة التعاون أمام الإتفاق سيكون طاقمها “بافل كرالوفيتش كحكم ساحة ، إيفونادفورينك كمساعد أول ، وتوماس موكروش كمساعد ثاني ، وميروسلاف زيلينكا كحكم رابع ، محمد الهويش كحكم فيديو ” .
أما مباراة أحد أمام الفتح فسيقودها ” أوفيديو هاتيجان ، ودجوردجيفيتش ، وميلوفان ريستيتش ، وأوكتفيان سورفي ، ودامبر سكومينا ” بنفس ترتيب الحكام السابق ,
وسيقود مبارة الشباب أم النصر ” تاسوس سيدروبولوس ، وبوليكرونيس كوستراس ، ولاراروس ديمترياديس ، وإيفان بيبيك ، وبكاري جاساما ” بنفس ترتيب الحكام السابق .
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