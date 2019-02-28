هيئة المحاسبين تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من ذوي الخبرة والخريجين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في المدن التالية: “ الرياض، وجدة، والخبر، والظهران، وشقراء ”.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الوظائف المتاحة هي باحث مهني (عدد وظيفتين للرجال/ الرياض)، وسكرتير المدير العام (للرجال/ الرياض، وشقراء)، وخريجو تخصص المحاسبة (عدد 15 وظيفة للجنسين/ الرياض، وجدة، والخبر، والظهران).

وأبانت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 مارس 2019م.

وحول التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: هنا