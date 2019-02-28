للمرة الثانية.. ” أصالة ” تحيي حفلا غنائيا بالمملكة

جدة(صدى):

تحيي المطربة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا فى مدينة ” جدة ” وذلك في ثاني حفل غنائي لها بالمملكة على التوالي بعد حفلها الأول على مسرح ملعب الأميرة نورة خلال الأيام الماضية .

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل الذي سيقام بمدينة ” جدة ” ، باقة متنوعة من الأغاني الشهيرة منها: ” الحقيقة، خانات الذكريات، سؤال بسيط، بعدك عني، شاغل بالى، بناء على رغباتك، أنا بتخان، يا مجنون، هيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير ” .

الجدير بالذكر أن حقل أصالة الأخير بالممكة لاقي نجاح كبير وحضور جماهيري طاغي خاصةً مع ظهور أصالة بإطلالة جذابة إرتدت فيها خاتم مميز يبرز علم المملكة .