النصر ملزم بدفع 8 مليون ريال للاعب القادسية 

نواف السالم(صدى):

جرت مفاوضات شفهية جادة بين رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، ورئيس نادي النصر سعود السويلم، من أجل تسلم الدفعة الأخيرة من قيمة انتقال اللاعب الرحمن العبيد، البالغة 8 ملايين ريال، بعد أن حان موعد تسليمها من نادي النصر.ا

والتزم بالدفعة الأولى بدعم من قبل الهيئة العامة للرياضة، حينما كان سلمان المالك رئيساً للنادي، حيث تمت الصفقة رسمياً في منتصف يناير من العام الماضي 2018 بين رئيس نادي القادسية معدي الهاجري والمالك مقابل قرابة 24 مليون ريال.

وتعتبر التحركات القدساوية الجديدة من أجل الإيفاء بكثير من المتعلقات المالية في النادي، في ظل وجود متأخرات من الرعاة الخاصين بالنادي، وكذلك من الرعاة الرسميين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أن إدارة القادسية التي يرأسها الزامل مكلفة بقيادة النادي لموسم واحد، وتبقى لها أقل من شهرين، حيث إن فترتها القانونية تنتهي في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وتودُّ تسليم النادي دون أي ديون أو مستحقات تجاه أطراف أخرى.

ومن الخيارات النصراوية المرجحة تجاه نادي القادسية عرض اللاعب السابق محمد السهلاوي ليوقع لناديه السابق كهاو حتى نهاية الموسم، على أن يوقع عقداً احترافياً في الصيف المقبل، مقابل أن يتم خفض المستحقات المالية من النادي العاصمي لنظيره الشرقاوي، إلا أن هذا المبدأ غير مفضَّل لدى إدارة القادسية الراغبة في الحصول على سيولة مالية وليس تدعيم صفوف الفريق بلاعبين.