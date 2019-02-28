حضري كفتة الدجاج لأسرتك.. أكلة سريعة واقتصادية

أميرة خالد(صدى):

تحتار كل سيدة فيما يمكن أن تقدمه لأبنائها لوجبة الغداء، وتبحث دائما عن أكلات جديدة، حتى لا يشعر أفراد أسرتها بالملل من الأكلات التقليدية.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مميزة واقتصادية لعمل الدجاج، ستكسر ملل الأكلات الروتينية اليومية.

مدة التحضير 15

مدة الطهي 30

المكونات:

400 جرام صدور دجاج مفرومة

عدد بيض

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة دقيق

مكونات الصلصة

1/4 كوب ليمون عصير

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب مرق

ملعقة صغيرة نشا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

خطوات التحضير:

تمزج كفتة الدجاج مع البقسماط والبقدونس ثم البيض.

تتبل بالملح والفلفل وبودرة الثوم والبصل، ثم تكور كرات صغيرة.

تمرر كرات الكفتة بالدقيق، ثم تترك جانبا.

تمزج مكونات الصلصة بالكيس الحراري، تضاف كفتة الدجاج ثم يقفل الكيس ويترك لينضج في فرن متوسط في صينية عميقة مدة ٣٥ دقيقة.

يسكب الكيس في صحن التقديم ثم يزين بالبقدونس.

ويقدم مع الخضراوات السوتيه أو الأرز الأبيض.