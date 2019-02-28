نصيحة طبية: تجنب مخاطر ” الكوليسترول ” بالخضراوات والفواكه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات حديثة أن تقليل ” الكوليسترول ” يقلل من مخاطر الاصابه بالسرطان ومرض السكري، فعندما يُعاني الإنسان من ارتفاع نسبة ” الكوليسترول ” فقد يصاب برواسب دهنية في الأوعية الدموية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن الكلسترول والعوامل التي تساعد على تجنب ارتفاعه.

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدهون ” الشحميات ” في الدم، وعندما يُعاني الفرد من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فقد تصاب برواسب دهنية في الأوعية الدموية، لذا يصبح من الصعب أن تتدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين لديك.

لذا يجب دائمًا تجنب ارتفاع معدل الكلسترول بالدم، وذلك عن طريق:

– الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الطبيعيه.

– تجنب المقليات وكثرة الدهون المشبعه وكثرة تناول اللحوم.

– ضرورة ممارسة الرياضه بانتظام.

– التقليل من السعرات الحراريه في وجباتك الغذائية.