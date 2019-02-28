خطوة جريئة من حليمة بولند بعد رفعها قضايا على الأردنيين 

خالد الظفيري(صدى):

فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الأردنيين بأنها ستبدأ جولتها في عدد من المناطق، انطلاقًا من العاصمة عمان من أجل الترويج للسياحة في الأردن.

وشاركت ” بولند ” متابعيها بنشر صورة لها عبر صفحتها على تطبيق ” سناب شات ” ، معلقة عليها: ” نبدأ الجولة السياحية في الأردن لتنشيط السياحة الأردنية الرائعة “.

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الدائر بعد قيامها برفع دعاوى قضائية ضد أردنيين اتهمتهم بالإساءة لها، وجاء بعد تكريمها من قبل أمانة عمان.

يذكر أن حليمة، قالت: ” أنا كثر زعلانة، أنا شو ذنبي بكل هالقصص، عشان يسبوني ويشرشحوني، بالهاطريقة، أنا تركت بلدي بالعيد الوطني الكويتي وجيت لعندكم ” ، مضيفة: ” شو ذنبي ما توقعت هالسب والشتايم والإساءة لي بالطريقة “.

وأوضحت بولند: ” عموما أنا عم بحكي مع المحامي تبعي بالكويت ليجي يرفع قضايا “.

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