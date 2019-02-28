بعد الإصابة.. ” عموري ” يقترب من إتمام برنامجه التأهيلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ ” عموري ” أتم المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته بالرباط الصليبي في الركبة .

وأكدت المصادر أنه خلال 3 أشهر سينتهي ” عموري ” من المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج ، حيث تعتمد المرحلة الرابعة على الجري وتمارين الجهد المتدرجة ، بينما تدخل الكرة في المرحلة الخامسة مع تمارين لياقة مناسبة .

الجدير بالذكر أن إصابة ” عموري ” المحال إلى لائحة الإستثمار الهلالية حتى نهاية الموسم تعود إلى مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة السادسة من الدوري .